В Татарстане зафиксировали еще 86 заражений коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 86 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в республике составило 41 474 человека.
За все время выздоровели 34 538 татарстанцев, в том числе 224 — за прошедшие сутки. В общей сложности инфекция унесла жизни 1 368 жителей республики.
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