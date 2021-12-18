В Татарстане зафиксировали еще 86 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 86 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в республике составило 41 474 человека.

За все время выздоровели 34 538 татарстанцев, в том числе 224 — за прошедшие сутки. В общей сложности инфекция унесла жизни 1 368 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова