В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации с поставками кофе в Россию

В Минсельхозе России заявили, что ситуация с поставками кофе в РФ оценивается как стабильная и перебоев в дальнейшем не ожидается. В целом с начала года объем импорта товара составил 230 тысяч тонн.

В ведомстве добавили, что в распоряжении нескольких отечественных производителей имеются собственные плантации в Колумбии и Доминикане. Также в России функционирует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе, сообщает ТАСС.

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Сегодня сообщалось, что на рынке ожидают дефицита кофе до 2023 года. К основным причинам отнесли рекордный неурожай в Бразилии, засуху в Эфиопии, вспышку COVID-19 во Вьетнаме и жесткие антиковидные ограничения и др. Все эти факторы также могут повлиять на стоимость товара.

Диана Жиленкова