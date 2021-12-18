На рынке ожидают дефицита кофе до 2023 года

Эксперты считают, что до 2023 года может быть дефицит кофе на рынке. Основными причинами стали рекордный неурожай в Бразилии, засуха в Эфиопии, вспышка COVID-19 во Вьетнаме и жесткие антиковидные ограничения и др.

Кроме того, выросла и стоимость морских перевозок. По мнению аналитиков, к этому привели активизация спроса на товары, рост цен на топливо, мировой торговый дисбаланс. Таким образом, поставщики начинают закупать кофе про запас, что не может не сказаться на ценах, передают «Известия».

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В начале месяца стало известно, что мировые цены на кофе побили десятилетний рекорд. Так, базовая цена в Международной ассоциации кофе только с 2020 года выросла на 85%, до $2,07 за фунт.

Диана Жиленкова