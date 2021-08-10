Туристов Казани раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на Баумана

В Казани туристов чаще всего раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на улице Баумана. Об этом сообщается на сайте Госкомитета Татарстана по туризму.

В июле в Казань чаще всего приезжали гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары Уфы, Ростова, Свердловской области, Алтайского края. Также в опросе поучаствовали туристы из Италии, Грузии, Армении.

Гости города признались, что больше всего им понравилась местная еда, национальная культура, исторические достопримечательности. В то же время негативное впечатление оставили люди в ростовых костюмах животных на улице Баумана.

Как правило, россияне выбирают Татарстан для экскурсионных поездок. Для этих же целей выбирают Ленинградскую область, Ставропольский край, Карелию, Калининградскую, Ростовскую, Тверскую области.

Ольга Плешкова