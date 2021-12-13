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В Казани аниматор с Баумана создал петицию с просьбой быть с ним поласковей

19:59, 13.12.2021 1
В Казани аниматор с Баумана создал петицию с просьбой быть с ним поласковей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани аниматор-зебра с улицы Баумана создал петицию с просьбой быть ласковее с ним и его коллегами. Обращение появилось на Change.org.

Автор петиции напомнил, что еще 5 лет назад Баумана пустовала, на ней можно было встретить только промоутеров и голубей. Теперь же зебры, лошади и единороги радуют туристов и поднимают настроение казанцам своими шутками.

Фото: скриншот

«Казанцы, дайте знать, что вам не все равно на тех, кто старается для вас, ведь настала ваша очередь любить и дарить ласку!», — говорится в обращении.

Аниматор попросил жителей столицы РТ и гостей города откликнуться на петицию.

В конце августа в Казани официально утвердили порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. В первую очередь новые правила коснулись улицы Баумана. А опрос, проведенный в начале августа, показал, что в Казани туристов чаще всего раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на главной пешеходной улице города.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:37
    они наоборот всех достали, постоянно жалуются в соцсетях
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