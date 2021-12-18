В России подтвердились 27 434 новых случая заражения COVID-19

Фото: Илья Репин

За последние сутки в России выявили 27 434 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 186 823 россиянина.

Всего выздоровело 8 952 266 жителей РФ, в том числе 38 041 — за минувшие сутки. Также COVID-19 унес жизни еще 1 076 человек. Таким образом, за все время от инфекции скончались 296 180 россиян.

Фото: Илья Репин

За последние сутки проведено 546 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 565 912 человек.



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Диана Жиленкова