Новости общества

09:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Самолеты Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул

08:21, 18.12.2021
Самолеты Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул
Фото: Максим Платонов

Три самолета Минобороны России прибыли с гуманитарной помощью в Кабул. В общей сложности авиалайнеры доставили 36 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована четвертая эвакуация воздушными суднами с территории Афганистана свыше 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, которые обучаются в российских вузах.

Фото: Максим Платонов

В октябре сообщалось, что татарстанские власти планируют отправить гуманитарную помощь татарской общине в Афганистане. Поддержка заключается в доставке продуктов первой необходимости.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также