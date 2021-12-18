Самолеты Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул

Фото: Максим Платонов

Три самолета Минобороны России прибыли с гуманитарной помощью в Кабул. В общей сложности авиалайнеры доставили 36 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована четвертая эвакуация воздушными суднами с территории Афганистана свыше 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, которые обучаются в российских вузах.

Фото: Максим Платонов

В октябре сообщалось, что татарстанские власти планируют отправить гуманитарную помощь татарской общине в Афганистане. Поддержка заключается в доставке продуктов первой необходимости.

Диана Жиленкова