В Петербурге загорелся строящийся военный корабль, пострадали три человека
В Петербурге на строящемся на «Северной верфи» корвете произошел пожар. В результате инцидента пострадали три человека.
Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Площадь возгорания — 800 кв. м. В его тушении участвуют 168 человек и 42 единицы техники.
Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку на заводе «Северная верфь» в связи с пожаром, СК также начал проверку по факту происшествия, пишет ТАСС.
«Проворный» — корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передать корабль запланировали в конце 2022 года.
В 2019 году в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Ущерб от пожара оценили в 95 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым