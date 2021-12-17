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В Петербурге загорелся строящийся военный корабль, пострадали три человека

22:59, 17.12.2021
В Петербурге загорелся строящийся военный корабль, пострадали три человека
Фото: wikipedia.org

В Петербурге на строящемся на «Северной верфи» корвете произошел пожар. В результате инцидента пострадали три человека.

Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Площадь возгорания — 800 кв. м. В его тушении участвуют 168 человек и 42 единицы техники.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку на заводе «Северная верфь» в связи с пожаром, СК также начал проверку по факту происшествия, пишет ТАСС.

«Проворный» — корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передать корабль запланировали в конце 2022 года.

В 2019 году в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Ущерб от пожара оценили в 95 млрд рублей.

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