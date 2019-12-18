Названа сумма ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове» — она почти равна стоимости нового корабля

Ущерб от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» оценен в 95 млрд рублей.

«Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», — сообщил «Коммерсанту» источник в штабе Северного флота.

Современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 млрд рублей, отметили в издании.



Напомним, ранее в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов».

Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он уточнил, что искра попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.



В результате происшествия погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 — как средней степени тяжести. На ликвидацию пожара ушли почти сутки.

