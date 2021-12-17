Открытие катка на Кремлевской набережной в Казани отложили на неделю из-за погоды

В Казани отложили техническое открытие катка на Кремлевской набережной из-за погодных условий. Об этом сообщается в Instagram общественного пространства.

Каток планировалось открыть завтра. Однако планы перенесли из-за погодных условий.

Фото: vk.com/kremlinnab

В субботу, 18 декабря, на территории Кремлевской набережной откроется Зимний городок.

В Казани на прошлой неделе открылся каток на стадионе «Локомотив», расположенном в Юдино. Всего этой зимой в городе будут открыты восемь лыжных трасс, 21 каток и 82 хоккейные коробки.



По прогнозу синоптиков, завтра в Казани прогнозируется небольшой снег, днем ожидается до 0.. -4 °С. Сильные морозы ожидаются в Татарстане на следующей неделе.

Татьяна Леухина