В Татарстане в выходные ожидается слабоморозная погода

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается слабоморозная погода. По прогнозу синоптиков, днем температура не опустится ниже -6 градусов.

В пятницу, 17 декабря, в республике ожидается снег, мокрый снег, местами гололед. Ночью температура воздуха составит -2... -7 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.

В субботу, 18 декабря, в Татарстане прогнозируется небольшой снег. Ночные температуры воздуха будет в пределах -1... -6°С, дневные — 0... -4°С.

В воскресенье, 19 декабря, ночью ожидается небольшой снег, похолодает до -6... -11 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ. Днем прогнозируется снег, метель и ветер порывами до 15 м/с. Дневная температура составит -1... -6°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20 декабря, ожидается снег, метель и сильный ветер. Ночью температура воздуха опустится до -4... -9 градусов. Дневная температура прогнозируется в пределах 0... -3°С. На дорогах гололедица, местами снежная каша.

В Гидрометцентре РТ отметили, что сегодня днем в Татарстане местами наблюдается небольшой снег и гололед. В полдень температура составила -2... -4°С .

Татьяна Демина