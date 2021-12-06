В Казани зимой будут открыты восемь лыжных трасс и двадцать один каток

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани этой зимой будут открыты восемь лыжных трасс, 21 каток и 82 хоккейные коробки. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Кроме этого, на 13 лыжных базах будут доступны больше 1,5 тысяч пар лыж. На хоккейных коробках будут проводиться занятия с воспитанниками спортивных школ, подростковых клубов и учениками общеобразовательных учреждений. В свободное от тренировок время организовано бесплатное катание для населения.

Новые хоккейные коробки откроют в Приволжском районе по адресу улице Зорге, 71 и в Московском районе по улице Химиков, 55.

Фото: Дмитрий Резнов

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах появятся пять ледовых катков, две лыжные трассы и 32 хоккейных корта.



Дарья Акимова