В Казани откроется каток на стадионе «Локомотив» — пускать на него будут с QR-кодом

11 декабря в Казани открывается каток на стадионе «Локомотив», расположенном в Юдино. Посетителям нужно будет иметь при себе QR-код. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города в своем телеграм-канале.

Массовые катания начнутся завтра с 11.00. Прийти можно будет со своими коньками или взять их на прокат на месте.

Работать каток будет по следующему графику:

пятница с 17.00 до 21.00;

суббота с 11.00 до 21.00;

воскресенье с 11.00 до 21.00.

Ранее в мэрии Казани рассказали, что в городе зимой будут открыты восемь лыжных трасс, 21 каток и 82 хоккейные коробки.

