В Казани откроется каток на стадионе «Локомотив» — пускать на него будут с QR-кодом
11 декабря в Казани открывается каток на стадионе «Локомотив», расположенном в Юдино. Посетителям нужно будет иметь при себе QR-код. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города в своем телеграм-канале.
Массовые катания начнутся завтра с 11.00. Прийти можно будет со своими коньками или взять их на прокат на месте.
Работать каток будет по следующему графику:
- пятница с 17.00 до 21.00;
- суббота с 11.00 до 21.00;
- воскресенье с 11.00 до 21.00.
Ранее в мэрии Казани рассказали, что в городе зимой будут открыты восемь лыжных трасс, 21 каток и 82 хоккейные коробки.
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