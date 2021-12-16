В субботу состоится открытие Зимнего городка на Кремлевской набережной

Открытие Зимнего городка на Кремлевской набережной состоится 18 декабря в 16.00. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На мероприятии пройдет квест-представление Большая новогодняя игра на Кремлевской набережной «Кремлин PLAY».

Фото: vk.com/kremlinnab

В тот же день на набережной откроют каток — один из самых длинных катков в Европе. На территории можно взять коньки как на прокат, так и прийти со своими коньками.

В этом году из-за коронавирусной пандемии на зимние каникулы многие казанцы не будут покидать город. Поэтому в столице Татарстана подготовили мероприятия, чтобы создать праздничное настроение горожанам, по выражению мэра Казани Ильсура Метшина, в «самый домашний Новый год».



Ольга Шагиева