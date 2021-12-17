Песков рассказал, над чем в России шутить нельзя

Темы религии, Великой Отечественной войны и других героических, но болезненных страниц истории страны не должны быть предметом шуток. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России очень трепетно относятся к таким вещам, и «это совсем другое измерение — там нет места юмору». Над другими вещами, по мнению представителя Кремля, надо шутить элегантно и красиво.

Ранее в интервью Песков заявил, что тема транзита власти не стоит на повестке дня. А баллотироваться на новый срок или нет, Путин еще не решил.

Татьяна Леухина