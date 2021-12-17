Песков заявил, что тема транзита власти в России не обсуждается

Никакой темы транзита власти в России на рабочем уровне сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

— На рабочем уровне никакой темы транзита (власти, — прим. ред.) нет. Работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем с ковидом, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин еще не решил, баллотироваться ли ему на новый срок в 2024 году. Главой государства будет тот, за кого проголосуют россияне, заключил представитель Кремля.

В начале декабря Путин сам отвечал на вопрос о том, будет ли он переизбираться в 2024 году. Глава государства выразил мнение, что наличие у него этого права стабилизирует ситуацию внутри России. В остальном рассуждения по этому вопросу он считает преждевременными.

Татьяна Леухина