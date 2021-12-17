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За сутки в Татарстане подтвердились еще 108 случаев заражения коронавирусом

11:50, 17.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердились еще 108 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились 108 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 4 — завозные, остальные контактные. 40 человек госпитализированы, 68 получают лечение на дому. Больше всего заражений выявили в Казани.

За все время пандемии инфекцию подхватили 41 388 татарстанцев. Всего выздоровели 34 314 человек, в том числе 116 — за последние сутки. В общей сложности от COVID-19 скончались 1 363 жителя республики.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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