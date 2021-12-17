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В России выявили 27 743 новых случая заражения COVID-19

11:45, 17.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 27 743 новых случая заражения COVID-19
Фото: Илья Репин

За последние сутки в России выявили 27 743 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 диагностировали у 10 159 389 россиян.

Всего выздоровели 8 914 225 жителей страны, в том числе 37 437 за последние сутки. От COVID-19 скончались еще 1 080 человек. За все время инфекция унесла жизни 295 104 россиян.

Фото: Илья Репин

За последние сутки проведено 644 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 585 534 человека.

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Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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