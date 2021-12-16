Сборная России будет играть в одной группе с Албанией и Израилем в Лиге наций УЕФА

Фото: Максим Платонов (архив)

Сборная России сыграет с командами Израиля, Албании и Исландии в одной группе Лиги наций нового сезона. Жеребьевка проходила сегодня в швейцарском Ньоне.

Россияне выступят в группе 2 лиги B. Игры пройдут в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира 2022 года зимой четыре из шести туров Лиги наций сыграют летом, передает «РИА Новости».

В понедельник УЕФА провел повторную жеребьевку матчей плей-офф финала Лиги чемпионов. Первые матчи состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

