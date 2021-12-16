За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 146 человек
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 146 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 41 280 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 15 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 34 198 человек.
Умерли за весь период 1 359 заболевших, в том числе шесть за минувшие сутки.
Вчера в Татарстане зарегистрировали 161 заболевшего COVID-19.
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