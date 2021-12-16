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За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 146 человек

11:48, 16.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 146 человек
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 146 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 41 280 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 15 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 34 198 человек.

Умерли за весь период 1 359 заболевших, в том числе шесть за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зарегистрировали 161 заболевшего COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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