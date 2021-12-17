Роспотребнадзор Челнов: решение о работе общепита в новогоднюю ночь в Татарстане объявят позже
В настоящее время требование о работе общепита до 23.00 не изменилось. Решение о возможном продлении работы в новогоднюю ночь может принять только оперштаб во главе с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой. Об этом заявил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Челнов Ильгизяр Бариев.
Сейчас в городе все точки общепита получили предписания о том, как они должны работать, какие подготовительные мероприятия провести. В предновогодний период ведомство будет проводить контрольно-надзорные мероприятия.
— Эксцессы создавать не надо. Не надо портить предновогоднее настроение ни самим предприятиям, ни нам, — приводят его слова «Вести — Татарстан».
Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в прошлую пятницу сообщила, что решение по антиковидным ограничениям на Новый год могут объявить на этой неделе. Она напомнила, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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