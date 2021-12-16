В Татарстане за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 7 034 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 7 034 человека. Всего в республике прививку сделали 2 245 600 граждан.

Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины от коронавируса, 1 857 896 татарстанцев, сообщили в Минздраве РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом. Из них один — завозной, остальные контактные. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 41 280 случаев COVID-19.

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 16 декабря — в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина