В Казани ограничат движение по ряду улиц в период подготовки к новогодним мероприятиям
В период подготовки и проведения новогодних мероприятий в Казани ограничат движение автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
С полуночи 20 декабря до полуночи 14 января вводится ограничение движения и парковки:
- в обе стороны улицы Сибгата Хакима, на участке от пересечения с улицы Декабристов до пересечения с Абсалямова;
- на территории Центра семьи «Казан»;
- в обе стороны улицы Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к Сибгата Хакима;
- в обе стороны улицы Шигабутдина Марджани, на участке от пересечения с
улицей Татарстан до пересечения с Фатыха Карима;
- в обе стороны улицы Зайни Султана, на участке от пересечения с Шигабутдина Марджани до пересечения с Каюма Насыри.
С полуночи до 16.00 при необходимости будет введено ограничение движения и парковки транспортных средств:
- в обе стороны улице Артема Айдинова, на участке от Марселя Салимжанова до Островского;
- в обе стороны улицы Спартаковской, на участке от Артема Айдинова до
Туфана Миннуллина;
- в обе стороны улицы Хади Такташа, на участке от Островского до
Марселя Салимжанова.
Комитету по транспорту исполкома поручено разработать схему организации дорожного движения. Комитет внешнего благоустройства займется организацией работы по перекрытию дорог грузовой техникой или противотаранными блоками.
Вчера в Казани ограничили движение на участке Аметьевской магистрали до мая 2022 года.
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