В Казани ограничили движение на участке Аметьевской магистрали до мая 2022 года

В Казани временно ограничили движение на участке Аметьевской магистрали. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничение будет действовать для транспорта и пешеходов на участке от дома №2 до дома №10 по Аметьевской магистрали до 30 мая 2022 года. Причиной стали работы по переустройству инженерных сетей ливневой канализации в рамках строительства Вознесенского тракта.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня сообщалось, что в городе перекроют участки дорог по улицам Юлиуса Фучика и Минской. Их будут перекрывать поэтапно. Ограничения связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Диана Жиленкова