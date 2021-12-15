Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Москвой

Украина готова к любому формату переговоров с Россией по урегулированию. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.

— Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: president.gov.ua

Ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток — 2» украинский лидер хочет использовать для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что он выступает за различные форматы переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они договорились продолжать активную работу в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Макроном. Стороны обсудили ситуацию на Украине и регулирование нагорнокарабахского конфликта.

Кризис на Украине стал темой переговоров российского президента с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Финляндии Саули Ниинисте.

В октябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что перспектив для проведения переговоров лидеров России и Украины нет. Причина — невыполнение Украиной минских договоренностей.



Татьяна Леухина