Песков заявил, что из-за украинских властей перспектив для переговоров Путина и Зеленского пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день перспектив для проведения переговоров Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет. Причина — невыполнение Украиной минских договоренностей.



— Поэтому пока перспективы плохие, — подытожил пресс-секретарь президента России в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: kremlin.ru

В прошлом месяце пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что главным условием украинского и российского лидеров является наличие в повестке вопроса «оккупации Россией части территории Украины». В целом идея переговоров двух лидеров на Украине поддерживается, заверил он.

Сам Зеленский в начале октября сообщил, что готов к встрече с Путиным как лично, так и в «нормандском формате». Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что встреча президентов может пройти в конце этого года или в начале следующего.



Татьяна Демина