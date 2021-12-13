Путин обсудил с Джонсоном продвижение НАТО на восток и Украину

Президент России Владимир Путин и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны затронули тему Украины. В разговоре с российским президентом Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ Путин подробно рассказал о текущей ситуации вблизи Украины.

Фото: wikipedia.org

Кроме того, он привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений. Также российский лидер указал, что все это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, а это создает прямую угрозу безопасности России.

Джонсон и Путин договорились продолжать обсуждать затронутые вопросы по различным каналам.

На прошлой неделе президенты России и США провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. Они обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также продвижение НАТО к границам России. Все подробности — в материале «Реального времени».

