Президенты России и Финляндии провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте провели телефонный разговор. В центре обсуждения оказались вопросы, связанные с внутриукраинским кризисом.

Также Путин рассказал коллеге об итогах переговоров с лидером США Джо Байденом. Кроме того, глава РФ дал принципиальные оценки ситуации вокруг украинского государства, уделив особое внимание важности соблюдения Киевом минского «Комплекса мер».

Фото: wikimedia.org

В ходе разговора политики также подтвердили настрой на продолжение развития взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. Подчеркнута и важность дальнейшего сотрудничества в региональных вопросах, в том числе на севере и в Арктике, сообщает пресс-служба Кремля.

Вчера Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В центре обсуждения политиков была ситуация вокруг Украины.

Диана Жиленкова