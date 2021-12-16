«Наша работа никогда не сводилась к карательным функциям»: последнее слово экс-главы Ростехнадзора Поволжья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани ожидается приговора по делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Только что подсудимый выступил с последним словом и судья удалился в совещательную комнату.



Финальная речь ВИП-обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу (ч.1 ст. 285 и ч.1 ст. 169 УК РФ) была довольно объемной. В частности, Петров напомнил о важности работы инспекторов Ростехнадзора и успешно введенных в эксплуатацию под их контролем объектов, включая два аэропорта, и производств на ведущих предприятиях республики — «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Танеко». «Наша работа никогда не сводилась к карательным функциям», утверждает он.

Обвиняемый заявил — ни под одним из фигурирующих в деле документов, затрагивающих суть дела — нет его подписи. «Я мог бы построить на этом свою защиту», — сообщил он и констатировал, что выбрал другой путь.

— Я принял решение, которое должно было обеспечить энергетическую безопасность и скорейший ввод в эксплуатацию важного для республики объекта, — озвучил свою позицию по истории с заводом Haier Борис Петров. И подтвердил, что лишь с этой целью дать указание — подключить к проверкам сотрудников компании «Безопасность».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, суд рассматривает дело отставного чиновника в особом порядке — без допросов свидетелей и исследования доказательств. На первом заседании огласили обвинение Петрову, которое он признал в полном объеме. На следующем заседании 25 ноября гособвинитель предложил суду отправить отставника на 2,5 года в колонию-поселение за злоупотребление полномочиями и прекратить за истечением срока давности его преследование по эпизоду вмешательства в предпринимательскую деятельность.

Адвокат подсудимого Елена Точилкина была согласна с представителем прокуратуры лишь в части применения срока давности. Запрошенное наказание она назвала чрезмерным и предложила Фемиде три иных сценария по эпизоду превышения полномочий — оправдание, прекращение с назначением судебного штрафа, обвинительный приговор с наказанием в виде уголовного штрафа. По мнению защиты, статью 285 УК РФ Петрову вменили излишне, и его действия целиком охватываются составом статьи 169, по которой истек срок давности.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сам Петров в прениях выступать отказался, поскольку даже поддержка адвоката в части оправдания противоречила бы его позиции о полном признании вины — непременного условия для рассмотрения дела в особом порядке.

За судебный штраф для некогда всесильного топ-менеджера Ростехнадзора выступил и директор потерпевшей фирмы «Энергоинжиниринг» Константин Вакатов, подчеркнувший — ущерб по делу в 1,48 млн рублей полностью погашен, претензий к Петрову больше нет.

Именно на эту сумму подрядчику, по версии СК и прокуратуры, навязали договор с НТЦ «Промтехэксперт» об услугах, которые не требовались и не оказывались. Лишь после подписания этого документа и перечисления денег в августе 2019-го подрядчик строительства челнинского завода стиральных машин Haier получил от Ростехнадзора допуск к эксплуатации сердца предприятия — энергоустановки. Ранее по обращениям подрядчика подчиненные Петрова вынесли три отказа, выполняя, по версии обвинения, прямые указания своего шефа.

От первоначального обвинения в получении взятки Следком отказался.