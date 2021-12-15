Отец девочки, которую на камеру избивала мать из Казани, согласился отдать дочь под опеку бабушки

Отец девочки, которую на камеру избивала мать, согласился передать дочь под опеку бабушки. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Решение принимают органы опеки о том, кому передавать девочку. Даже если папа отказывается воспитывать ее сам в пользу бабушки, это не означает, что автоматически опеку передадут бабушке. Мы в курсе ситуации, все держим под контролем», — сказала Волынец ТАСС.

Жительница Казани избила свою полуторагодовалую дочь и сняла происходящее на видео, которое попало в Сеть. Кадры вызвали широкий резонанс. Позже мать девочки признала свою вину и рассказала, что избила ребенка из-за конфликта с супругом. Девочку отправили в больницу, а мать арестовали до 7 февраля 2022 года. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание).



Бабушка обратилась к уполномоченному по правам ребенка с заявлением на оформление опеки над ребенком. Однако для этого оба родителя должны быть лишены родительских прав. Отец девочки их не лишен.

Ольга Шагиева