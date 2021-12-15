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Отец девочки, которую на камеру избивала мать из Казани, согласился отдать дочь под опеку бабушки

16:50, 15.12.2021
Отец девочки, которую на камеру избивала мать из Казани, согласился отдать дочь под опеку бабушки
Фото: realnoevremya.ru

Отец девочки, которую на камеру избивала мать, согласился передать дочь под опеку бабушки. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Решение принимают органы опеки о том, кому передавать девочку. Даже если папа отказывается воспитывать ее сам в пользу бабушки, это не означает, что автоматически опеку передадут бабушке. Мы в курсе ситуации, все держим под контролем», — сказала Волынец ТАСС.

Жительница Казани избила свою полуторагодовалую дочь и сняла происходящее на видео, которое попало в Сеть. Кадры вызвали широкий резонанс. Позже мать девочки признала свою вину и рассказала, что избила ребенка из-за конфликта с супругом. Девочку отправили в больницу, а мать арестовали до 7 февраля 2022 года. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание).

Бабушка обратилась к уполномоченному по правам ребенка с заявлением на оформление опеки над ребенком. Однако для этого оба родителя должны быть лишены родительских прав. Отец девочки их не лишен.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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