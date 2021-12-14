Волынец навестила в больнице девочку, которую избила мать на камеру для шантажа мужа — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец навестила в больнице девочку, над которой издевалась мать и снимала происходящее на видео. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В свои год и семь месяцев девочка выглядит как восьмимесячный ребенок. У нее синяки, ссадины, однако её жизни ничего не угрожает. По словам медиков, у девочки явный дефицит веса. Но за две недели в больнице она стала спокойнее спать, начала хорошо кушать, охотнее идти на контакт.



Бабушка обратилась к уполномоченному по правам ребенка с оформлением опеки над ребенком. Однако для этого оба родителя должны быть лишены родительских прав. Отец девочки их не лишен.

В минувшую среду Советский районный суд Казани арестовал 31-летнюю мать девочки Алену Епанешникову. Она подозревается в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.