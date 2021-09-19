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В Москве явка на электронное голосование побила рекорд

16:22, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ 1
В Москве явка на электронное голосование побила рекорд
Фото: realnoevremya.ru

В Москве побит рекорд явки на электронное голосование. Явка составила 93,3%, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Вчера глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов рассказал, что функцией переголосования на онлайн-голосовании воспользовались 95 тысяч москвичей.

По России явка на выборы в Госдуму РФ по состоянию на 14.50 составила 40,49%.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:38
    Только ставкой тут была не судьба страны, а халявная квартира и/или машина: тридцать сребреников никто не отменял.
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