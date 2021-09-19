В Москве явка на электронное голосование побила рекорд

В Москве побит рекорд явки на электронное голосование. Явка составила 93,3%, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Вчера глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов рассказал, что функцией переголосования на онлайн-голосовании воспользовались 95 тысяч москвичей.

По России явка на выборы в Госдуму РФ по состоянию на 14.50 составила 40,49%.