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Большинство татарстанцев не поддерживает введение системы QR-кодов на транспорте

11:17, 15.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Большинство татарстанцев не поддерживает введение системы QR-кодов на транспорте
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Введение системы QR-кодов в общественном транспорте не одобряет 63% татарстанцев, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Одобрили введение системы 20% респондентов, еще 17% затруднились дать ответ. В целом по России, исключая Татарстан, инициативу считают полезной 14% опрошенных, а 65% высказываются против.

Идею поддерживают мужчины чаще женщин — 16% против 11%. Больше всего сторонников системы QR-кодов среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (20%) и среди вакцинированных граждан (20% против 2% среди противников вакцинации).

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

В казанском электротранспорте продолжаются проверки. Этим утром в столице республики без QR-кода пытались проехать 16 человек.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах к первому чтению.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:31
    " Больше всего сторонников системы QR-кодов среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц". Может потому что они на нём не ездят? А ездят на личном авто или такси.

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