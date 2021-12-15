Большинство татарстанцев не поддерживает введение системы QR-кодов на транспорте

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Введение системы QR-кодов в общественном транспорте не одобряет 63% татарстанцев, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.



Одобрили введение системы 20% респондентов, еще 17% затруднились дать ответ. В целом по России, исключая Татарстан, инициативу считают полезной 14% опрошенных, а 65% высказываются против.

Идею поддерживают мужчины чаще женщин — 16% против 11%. Больше всего сторонников системы QR-кодов среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (20%) и среди вакцинированных граждан (20% против 2% среди противников вакцинации).

Фото: realnoevremya.ru / Диана Жиленкова

В казанском электротранспорте продолжаются проверки. Этим утром в столице республики без QR-кода пытались проехать 16 человек.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах к первому чтению.

Маргарита Головатенко