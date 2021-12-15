Совфед: число кибератак в отношении России «измеряется миллиардами в год»

Количество кибератак в отношении России и «измеряется миллиардами в год». Об этом говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Отмечается, что кибератаки в отношении важнейших государственных объектов «ведутся постоянно и интенсивно». При этом почти половина из них — 45% и более, зарегистрирована с территории США.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия направила американской стороне 45 запросов по конкретным фактам кибератак на российские ресурсы. В то же время наша страна получила от Вашингтона только десять запросов по факту кибератак.

В ноябре президент США Джо Байден заявил, что привлек киберпреступников к ответственности, как и обещал это российскому лидеру Владимиру Путину.



Татьяна Демина