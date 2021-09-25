Россия направила 45 запросов властям США из-за кибератак на российские ресурсы

Россия направила 45 запросов властям США по конкретным фактам кибератак на российские ресурсы. Ответов с американской стороны поступило только девять, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Наибольшее количество хакерских атак на наши ресурсы были из США, примерно половина, обратил внимание он. В то же время Россия получила от Вашингтона только десять запросов по факту кибератак. На все власти страны дали американским коллегам ответы, пишет ТАСС.

В августе посол РФ Анатолий Антонов обратил внимание, что российские запросы по поводу кибератак остаются без реакции с американской стороны. В прошлом году Россия направила 45 запросов, за первое полугодие 2021 года — 35.



В связи с этим месяцев ранее Россия предложила США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями. Государство надеется, что в будущем диалог на эту тему приобретет всеобъемлющий характер.

Татьяна Демина