Байден заявил, что США выполнили обещание Путину и привлекли киберпреступников к ответственности

Президент США Джо Байден заявил, что привлек киберпреступников к ответственности, как и обещал это российскому лидеру Владимиру Путину. Сегодня россиянину Евгению Полянину, подозреваемому в хакерских атаках, предъявили обвинение.

— Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня, — заявил Байден.

Группировка REvil, к которой якобы имеет отношение россиянин Полянин, по версии американских властей, причастна к кибератакам на 175 тыс. компьютеров по всему миру, пишет ТАСС.

— В опубликованных сегодня нами документах говорится о предъявлении обвинений Полянину, который, как предполагается, совершил около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей, рассказал министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Фото: kremlin.ru

В августе посол РФ Анатолий Антонов обратил внимание, что запросы России по поводу кибератак остаются без реакции со стороны США. В прошлом году страна направила 45 запросов, за первое полугодие 2021 года — 35. Россия уже предлагала Штатам обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями. Государство надеется, что в будущем диалог на эту тему приобретет всеобъемлющий характер.

Татьяна Демина