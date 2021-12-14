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Круглосуточный пункт вакцинации в казанской «Меге» ночью закроется на два часа

19:10, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Круглосуточный пункт вакцинации в казанской «Меге» ночью закроется на два часа
Фото: kzn.ru

В Казани круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Мега» закроется на технический перерыв. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Пункт будет закрыт с полуночи до 2.00.

Фото: Максим Платонов (архив)

В октябре заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов сообщал, что за ночь в пункте вакцинации в «Меге» прививку делают до 300—340 жителей. Огромные очереди в ночное время снимали пользователи соцсетей.

В ноябре один из пунктов вакцинации, расположенный в фитнес-клубе «Максимус» по адресу ул. Баруди, 8, переехал в ЦУМ.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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