Круглосуточный пункт вакцинации в казанской «Меге» ночью закроется на два часа

В Казани круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Мега» закроется на технический перерыв. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Пункт будет закрыт с полуночи до 2.00.



Фото: Максим Платонов (архив)

В октябре заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов сообщал, что за ночь в пункте вакцинации в «Меге» прививку делают до 300—340 жителей. Огромные очереди в ночное время снимали пользователи соцсетей.



В ноябре один из пунктов вакцинации, расположенный в фитнес-клубе «Максимус» по адресу ул. Баруди, 8, переехал в ЦУМ.



Татьяна Леухина