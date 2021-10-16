В Казани засняли на видео очереди на вакцинацию в «Меге» ночью

В Казани в пункте вакцинации в ТЦ «Мега», который перевели на круглосуточный режим работы, минувшей ночью образовались очереди. Видео опубликовано в Telegram-канале «ВТатарстане поймут».

На кадрах видны очереди, доходящие до конца помещения. Социальную дистанцию соблюдают не все, но подавляющее большинство в масках.

Как сообщил один из пользователей в комментариях, прививка делается быстро, но много времени занимает осмотр у терапевта и заполнение анкеты. В среднем очередь двигается со скоростью 4-5 человека в час. В каком именно прививочном пункте вакцинировался комментатор, не уточняется.

В пятницу в Казани заработали новые мобильные пункты вакцинации в ТЦ Kazan Mall и «Мегастрой».



Круглосуточный пункт вакцинации в Меге открылся у главного входа в торговый центр — в бывшем летнем кафе IKEA. Технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30.



Татьяна Леухина