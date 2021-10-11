Минтруд РФ разработал перечень компенсационных выплат для медиков

Минтруд России разработал перечень компенсационных выплат медикам, который используют в рамках пилотного проекта. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа указан единый перечень выплат компенсационного характера, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера. Медики будут получать выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: районные коэффициенты, коэффициенты за работу в пустынных безводных местностях, коэффициенты за работу в высокогорных районах, процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, процентные надбавки к заработной плате за работу в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Фото: realnoevremya.ru

Также ведомство предлагает пересмотреть компенсационные выплаты медикам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда: медработникам, оказывающим противотуберкулезную помощь, тем, кто проводит диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, работникам, оказывающим психиатрическую помощь, пишет «РИА Новости».

Пилотный проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей начнется в декабре. Зарплата медиков будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.







Ольга Шагиева