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В Татарстане выявили 179 случаев заболевания коронавирусом

11:47, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 179 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусом, из них четыре — завозные, остальные контактные, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

79 человек госпитализированы, 100 получают лечение на дому. По состоянию на 14 декабря в Татарстане зарегистрировали 40 973 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 34 117 человек, в том числе 268 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 187 случаев заболевания.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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