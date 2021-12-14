В Татарстане выявили 179 случаев заболевания коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусом, из них четыре — завозные, остальные контактные, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

79 человек госпитализированы, 100 получают лечение на дому. По состоянию на 14 декабря в Татарстане зарегистрировали 40 973 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 34 117 человек, в том числе 268 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 187 случаев заболевания.

Маргарита Головатенко