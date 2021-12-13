В Татарстане выявлено 187 новых заболевших COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 187 заболевших COVID-19. Всего на 13 декабря в республике зафиксировали 40 794 случая заражения коронавирусом.

За весь период выздоровело 33 849 человек, в том числе 41 — за последние сутки.

В республике коронавирус стал причиной смерти 1 341 человека, в том числе четверых — за последние сутки.

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Ольга Шагиева