В РФ выделят свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат учителей, врачей и других работников бюджетной сферы

В России выделят свыше 12,2 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Средства будут направлены из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Повышение зарплаты коснется учителей, врачей, преподавателей вузов и тех, кто работает в сфере науки и культуры. Так, более 2,9 млрд рублей направят на повышение заработной платы сотрудникам сферы образования, 5,2 млрд рублей — работникам в области науки. Свыше 2,6 млрд рублей выделят на повышение оплаты труда медработников, а 1,3 млрд рублей — сотрудникам сферы культуры, передает пресс-служба российского правительства.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад стало известно, что правительство РФ выделило еще почти 14 млрд рублей на выплаты на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Таких в стране, по подсчетам, около 1,3 млн человек.

Диана Жиленкова