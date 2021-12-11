Правительство России выделило еще почти 14 млрд рублей на выплаты детям от 8 до 17 лет

Российское правительство выделило еще почти 14 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Средства будут направлены в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, растущих в неполных семьях. Таких в России, по подсчетам, примерно 1,3 млн человек.

Такие выплаты введены по инициативе президента страны Владимира Путина с 1 июля 2021 года. Получить их могут и матери, и отцы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине прожиточного минимума регионе в на ребенка — в среднем по стране это около 5,5 тысяч рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит больше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.



Дарья Акимова