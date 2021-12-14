В Татарстане появится аудиогид для путешествий на автомобиле

В Татарстане планируют запустить перед новогодними каникулами новый проект «Юллар. Строки про дороги». Аудиогид создадут МКУ «Отдел культуры Атнинского районного исполнительного комитета республики» совместно со Всемирным форумом татарской молодежи в рамках целевого гранта Года родных языков и народного единства.

«Юллар» — это просветительский онлайн-аудиогид (на основе кольцевого автомобильного маршрута) по северно-западной «дуге» Заказанья. Сюда входят села Высокогорского, Атнинского, Арского районов. В списке более 30 населенных пунктов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аудиогид соединен с Яндекс-картой. Он даст возможность узнать о местных легендах, топонимике, природе, литературе и искусстве, просветительстве. Также гид расскажет актуальную информацию о достопримечательностях, кафе, зонах для отдыха и т. д. В 10 пунктах имеются краеведческие и литературные музеи, открытые для посещения.

Путешественникам расскажут истории про ханские времена, про купцов и меценатов, просветителей и писателей, ученых и мулл, про Тукая, Сибгата Хакима, Мухаммата Магдиева, Марджани, Курсави и др. Аудиогид создадут на двух языках: татарском и русском. Воспользоваться им можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В минувшие выходные в КФУ прошла презентация проекта виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Он представляет собой мобильное приложение с геолокацией. Аудиогид проведет по достопримечательностям и культурным объектам Казани и Казанского университета, связанным с Толстым, его окружением и творчеством.



В октябре «Реальное время» представляло свой автомобильный гид по историческому Заказанью.

Татьяна Леухина