От старика из деревни Альдермыш до поэта из села Кырлай
Автомобильный гид по историческому Заказанью. Часть первая
Северные от Казани районы Татарстана, так называемое Заказанье, — это цепочки татарских деревень, заполненных историями и легендами. При наличии автомобиля их легко можно объехать за пару дней, что мы и предлагаем, в каждом пункте указано расстояние до него. Подробности — в обзоре «Реального времени».
Альдермыш (33 км)
Причин посетить это село несколько:
- Пожалуй, самая известная песня Хании Фархи «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь в Альдермыш»).
- В соседнем селе находится дом-музей Салиха Сайдашева. Здесь жил его дед — Бикчантай. Музей построен на месте дома дяди композитора — Бикмухамета. Второй композитор, который здесь родился, — Анвар Бакиров. Если Сайдашев всем известен «Маршем Красной армии», то Бакиров, вероятно, песней «Мәк чәчәге».
- Пьеса Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермыш» — действие о старике, который обманул ангела смерти, получается, происходило здесь. Странно, что до сих пор нет фестиваля, учитывая, насколько близко село от Казани.
Нижнее Береске (33 км)
Здесь в 1769 году построили первую каменную мечеть в регионе. Она сильно напоминает мечеть Марджани, которая была достроена годом позже в том же стиле петербургского барокко. Хоть и начало перемен в отношении к исламу властей связывают с приездом царицы Екатерины II в Казань, которая и разрешила мечети возводить, и создала Оренбургское магометанское духовное собрание, взяв религию под контроль, первый памятник реформам появился недалеко от столицы. Построил ее купец Ибрагим Бурнаев. Позже — построил Бурнаевскую мечеть Казани.
После революции здесь работал сельский клуб, рядом гораздо позже возвели мечеть поменьше, а историческую чуть не разобрали на кирпичи. В ходе реставрации восстановили минарет, своды второго яруса и многое другое. На первом этаже работает музей.
Кулле-Кими (22 км)
Здесь в 1911 году родился поэт Сибгат Хаким, наверное, сейчас уже более известный как отец Рафаэля Хакимова, советника Минтимера Шаймиева и основателя Института истории РТ. В Казань поэта позвала приехавшая в деревню сестра писателя Аделя Кутуя. Первый сборник не вышел, потому что секретарь комсомольской ячейки заступился за Фатыха Карима, так что поэт не только стихов не увидел, но и работы лишился. Одни из самых пронзительных его произведений — поэмы о Габдулле Тукае: поэмы «Пар ат» («Пара гнедых»), «Шагыйрьнең балачагы» («Детство поэта») и «Кырыгынчы булмә» («Сороковая комната»). Хаким каждый год ездил в родную деревню на сабантуй, жил тут летом.
...Когда я места сам себе не нахожу,
Когда перо в руке отяжелело,
Часами я по городу брожу
И замечаю вдруг, что прихожу
К большому дому, где иная жизнь кипела.
Когда-то здесь гостиница была.
Шумел Сенной базар... Торговый угол...
Здесь жил Тукай, Поэзия жила,
А номера именовались «Булгар».
Большая Атня (16 км)
Во-первых, посетите местный единственный сельский академический театр. Во-вторых, краеведческий музей, который находится в доме купца Даутова, очень живой, без витрин и других ожидаемых музейных оков.
Даутов был бездетным миллионером, во дворе усадьбы держал бакалейно-мануфактурный магазин. После революции его раскулачили и расстреляли.
На втором этаже музея разместился «Зал Кала Тау» (Крепость-гора), в честь древней крепости. На горе в первую пятницу июня проводится «Әләшә бәйрәме», праздник Аляше, в память о душах умерших.
Также в Атне можно найти дом купца Бакирова 1838 года, остатки дома Вали‑бая и скрытую сайдингом аптеку 1886 года.
Коморгузя (12 км)
Атнинский район — это история рода Шигабутдина Марджани, религиозного реформатора, историка, имама казанской мечети, которая сейчас носит его имя. В частности, он написал «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара») — книгу об истории татар. Во многом благодаря Марджани и появилась традиция называть себя «татарами».
Он родился в соседнем селе Епанчино (Ябынчы), далее стоит и «родовое» село Марджан (Марьян) — здесь жил его дед Габделкотдус. Теперь в Коморгузе, где раньше был колхоз «Красный шахтер», есть школьный музей Марджани, с одеждой муллы XIX века и предметами того периода. Немало и вещей, принадлежавших его семье, — письмо во время паломничества, столовые приборы, четки для чтения молитвы.
Большой Менгер (20 км)
На краю деревни стоит внушительная усадьба купца первой гильдии, землевладельца Валиуллы Бакирова 1838 года. Внутрь заходить не советуют — здание в аварийном состоянии, хоть есть надежда, что его начнут приводить в порядок. Рядом сохранились остатки склада и мечети. После революции здесь был детский приют. Сейчас же яркий, хоть и печальный пример былого величия купечества.
Кошлауч (12 км)
Одно из «базовых» сел в биографии поэта Габдуллы Тукая, который постепенно, похоже, заслонил собой всех героев, родившихся в этих районах Татарстана. Здесь воссоздали усадьбу его отца, муллы Мухаметгарифа — с мужской и женской половиной. Тукай появился на свет именно здесь 26 апреля 1886 года — и отсюда началось его путешествие по Заказанью, от родственника к родственнику.
Кшкар (20 км)
Село, основанное еще в Казанском ханстве, известно открытым в 1770 году по инициативе казанского купца Баязита бин Усмана аль-Кшкари медресе. Позже он построил здесь и мечеть. В Кшкаре учился отец Тукая и поэт Габдельджаббар Кандалый. Мечеть восстановили по проекту автора множества казанских реставраций Рафика Билялова. Кроме того, здесь стоит дом богослова Исмагила Утямышева.
Ташкичу (12 км)
В этой деревне Марджани учился в медресе при мечети, в которой имамом был его отец. В 17 лет он уже и сам здесь преподавал. Отсюда уехал в Бухару учиться. В местной школе находится его музей — уютная комната с книгами и подробной родословной. Также здесь почитают писателя Махмута Галяу (он же Махмуд Галяутдинович Марджани), жертвы репрессий и автора романа «Мухаджиры» о жизни татар конца XIX века.
Новый Кырлай (13 км)
Место ночевки. Саму прогулку по самому «брендовому» тукаевскому селу можно оставить на следующий день.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым