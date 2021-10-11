От старика из деревни Альдермыш до поэта из села Кырлай

Автомобильный гид по историческому Заказанью. Часть первая

Фото: Радиф Кашапов (Большой Менгер)

Северные от Казани районы Татарстана, так называемое Заказанье, — это цепочки татарских деревень, заполненных историями и легендами. При наличии автомобиля их легко можно объехать за пару дней, что мы и предлагаем, в каждом пункте указано расстояние до него. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Альдермыш (33 км)

Причин посетить это село несколько:

Пожалуй, самая известная песня Хании Фархи «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь в Альдермыш»). В соседнем селе находится дом-музей Салиха Сайдашева. Здесь жил его дед — Бикчантай. Музей построен на месте дома дяди композитора — Бикмухамета. Второй композитор, который здесь родился, — Анвар Бакиров. Если Сайдашев всем известен «Маршем Красной армии», то Бакиров, вероятно, песней «Мәк чәчәге». Пьеса Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермыш» — действие о старике, который обманул ангела смерти, получается, происходило здесь. Странно, что до сих пор нет фестиваля, учитывая, насколько близко село от Казани.

Нижнее Береске (33 км)

Нижнее Береске

Здесь в 1769 году построили первую каменную мечеть в регионе. Она сильно напоминает мечеть Марджани, которая была достроена годом позже в том же стиле петербургского барокко. Хоть и начало перемен в отношении к исламу властей связывают с приездом царицы Екатерины II в Казань, которая и разрешила мечети возводить, и создала Оренбургское магометанское духовное собрание, взяв религию под контроль, первый памятник реформам появился недалеко от столицы. Построил ее купец Ибрагим Бурнаев. Позже — построил Бурнаевскую мечеть Казани.



После революции здесь работал сельский клуб, рядом гораздо позже возвели мечеть поменьше, а историческую чуть не разобрали на кирпичи. В ходе реставрации восстановили минарет, своды второго яруса и многое другое. На первом этаже работает музей.

Кулле-Кими (22 км)

Здесь в 1911 году родился поэт Сибгат Хаким, наверное, сейчас уже более известный как отец Рафаэля Хакимова, советника Минтимера Шаймиева и основателя Института истории РТ. В Казань поэта позвала приехавшая в деревню сестра писателя Аделя Кутуя. Первый сборник не вышел, потому что секретарь комсомольской ячейки заступился за Фатыха Карима, так что поэт не только стихов не увидел, но и работы лишился. Одни из самых пронзительных его произведений — поэмы о Габдулле Тукае: поэмы «Пар ат» («Пара гнедых»), «Шагыйрьнең балачагы» («Детство поэта») и «Кырыгынчы булмә» («Сороковая комната»). Хаким каждый год ездил в родную деревню на сабантуй, жил тут летом.

...Когда я места сам себе не нахожу,

Когда перо в руке отяжелело,

Часами я по городу брожу

И замечаю вдруг, что прихожу

К большому дому, где иная жизнь кипела.

Когда-то здесь гостиница была.

Шумел Сенной базар... Торговый угол...

Здесь жил Тукай, Поэзия жила,

А номера именовались «Булгар».

Источник: museum.ru

Большая Атня (16 км)

Во-первых, посетите местный единственный сельский академический театр. Во-вторых, краеведческий музей, который находится в доме купца Даутова, очень живой, без витрин и других ожидаемых музейных оков.

Даутов был бездетным миллионером, во дворе усадьбы держал бакалейно-мануфактурный магазин. После революции его раскулачили и расстреляли.

На втором этаже музея разместился «Зал Кала Тау» (Крепость-гора), в честь древней крепости. На горе в первую пятницу июня проводится «Әләшә бәйрәме», празд­ник Аляше, в память о душах умерших.

Также в Атне можно найти дом купца Баки­рова 1838 года, остатки дома Вали‑бая и скрытую сайдингом аптеку 1886 года.

Большая Атня

Коморгузя (12 км)

Атнинский район — это история рода Шигабутдина Марджани, религиозного реформатора, историка, имама казанской мечети, которая сейчас носит его имя. В частности, он написал «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара») — книгу об истории татар. Во многом благодаря Марджани и появилась традиция называть себя «татарами».

Он родился в соседнем селе Епанчино (Ябынчы), далее стоит и «родовое» село Марджан (Марьян) — здесь жил его дед Габделкотдус. Теперь в Коморгузе, где раньше был колхоз «Красный шахтер», есть школьный музей Марджани, с одеждой муллы XIX века и предметами того периода. Немало и вещей, принадлежавших его семье, — письмо во время паломничества, столовые приборы, четки для чтения молитвы.

Коморгузя, школа — музей Марджани. Фото: realnoevremya.ru

Большой Менгер (20 км)

На краю деревни стоит внушительная усадьба купца первой гильдии, землевладельца Валиуллы Бакирова 1838 года. Внутрь заходить не советуют — здание в аварийном состоянии, хоть есть надежда, что его начнут приводить в порядок. Рядом сохранились остатки склада и мечети. После революции здесь был детский приют. Сейчас же яркий, хоть и печальный пример былого величия купечества.

Дом-музей Тукаевых

Кошлауч (12 км)

Одно из «базовых» сел в биографии поэта Габдуллы Тукая, который постепенно, похоже, заслонил собой всех героев, родившихся в этих районах Татарстана. Здесь воссоздали усадьбу его отца, муллы Мухаметгарифа — с мужской и женской половиной. Тукай появился на свет именно здесь 26 апреля 1886 года — и отсюда началось его путешествие по Заказанью, от родственника к родственнику.

Кошлауч. Фото: realnoevremya.ru

Кшкар (20 км)

Село, основанное еще в Казанском ханстве, известно открытым в 1770 году по инициативе казанского купца Баязита бин Усмана аль-Кшкари медресе. Позже он построил здесь и мечеть. В Кшкаре учился отец Тукая и поэт Габдельджаббар Кандалый. Мечеть восстановили по проекту автора множества казанских реставраций Рафика Билялова. Кроме того, здесь стоит дом богослова Исмагила Утямышева.



Дом Утямышева. Фото: архив Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ

Ташкичу (12 км)

В этой деревне Марджани учился в медресе при мечети, в которой имамом был его отец. В 17 лет он уже и сам здесь преподавал. Отсюда уехал в Бухару учиться. В местной школе находится его музей — уютная комната с книгами и подробной родословной. Также здесь почитают писателя Махмута Галяу (он же Махмуд Галяутдинович Марджани), жертвы репрессий и автора романа «Мухаджиры» о жизни татар конца XIX века.

Ташкичу. Фото: realnoevremya.ru

Новый Кырлай (13 км)

Место ночевки. Саму прогулку по самому «брендовому» тукаевскому селу можно оставить на следующий день.