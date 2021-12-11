В КФУ состоялась презентация проекта виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет»

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Казанском федеральном университете прошла презентация проекта виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие состоялось в Императорском зале главного здания университета. На нем присутствовали советник президента России по вопросам культуры и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой, помощник президента Татарстана Альберт Гильмутдинов, председатель комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин, а также победители V Всероссийской научной конференции для школьников имени Льва Толстого.

Участники возложили цветы к памятнику писателю, находящемуся во дворе главного корпуса КФУ, в рамках презентации.

Сам тур — это мобильное приложение с геолокацией, аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам Казани и Казанского университета, связанным с Толстым, его окружением и творчеством. Проект подготовлен Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ в рамках программы «Приоритет-2030» вместе с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и Дирекцией музеев КФУ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре КФУ разработал серию приложений для отработки произношения русской речи. Одно из них создано для студентов, второе — игровое, третье — для детей.

Дарья Акимова