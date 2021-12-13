В России за сутки выявлено 29 558 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 29 558 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 046 454 случая.
Выздоровел за сутки 28 561 человек. Всего в России переболели 8 769 916 человек.
Зафиксирован 1 121 летальный исход. Коронавирус унес жизни 290 604 россиян.
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