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В России за сутки выявлено 29 558 новых случаев коронавируса

11:44, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявлено 29 558 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявлено 29 558 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 046 454 случая.

Выздоровел за сутки 28 561 человек. Всего в России переболели 8 769 916 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Зафиксирован 1 121 летальный исход. Коронавирус унес жизни 290 604 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».


Ольга Шагиева
ОбществоМедицина Татарстан

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