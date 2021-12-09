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Почти 180 человек находятся в обсерваторах под наблюдением

12:55, 09.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Почти 180 человек находятся в обсерваторах под наблюдением
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор наблюдает за состоянием почти 180 человек, прибывших из стран, считающихся опасными из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

В обсерваторах находятся 177 человек. 28 из них госпитализированы в больницу. У части пациентов проявились клинические симптомы, у другой части оказался положительным ПЦР-тест.

Фото: realnoevremya.ru

Штамм «омикрон» выявлен у двух человек. У четырех человек установлен штамм «дельта». Еще у двух человек диагностирован грипп AH3N2.

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее может вызывать пневмонию. Заболевание может развиться за 3—5 дней.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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