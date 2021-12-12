«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4

Казанский «Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. Об этом сообщили на сайте клуба.

Матч прошел сегодня в Казани на «Татнефть Арене». Шайбы в казанской команде забросили хоккеисты Дмитрий Воронков и Кирилл Петров, у уфимцев — Николай Кулемин, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен.



В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» поднялся на третье место, «Ак Барс» опустился на четвертое.

В конце второго периода сегодняшнего матча нападающего «Ак Барса«Дмитрия Воронкова унесли со льда на носилках. Он получил удар в голову от форварда уфимской команды Петра Хохрякова.



10 декабря «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).



Дарья Акимова