«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ
Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).
У казанцев отличились Пер Линдхольм (на 13-ой минутк), Даниил Журавлев (34), Дмитрий Юдин (44), Даниил Тарасов (51) и Дмитрий Воронков (52).
У команды нижнекамцев шайбы забросили Денис Вихарев(11) и Рафаэль Бикмуллин (48).
«Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» — десятое.
День назад в тренерский штаб «Ак Барса» вошел Канадский тренер Майк Пелино. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2021/22.
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