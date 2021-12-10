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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ

21:15, 10.12.2021
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

У казанцев отличились Пер Линдхольм (на 13-ой минутк), Даниил Журавлев (34), Дмитрий Юдин (44), Даниил Тарасов (51) и Дмитрий Воронков (52).

У команды нижнекамцев шайбы забросили Денис Вихарев(11) и Рафаэль Бикмуллин (48).

«Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» — десятое.

День назад в тренерский штаб «Ак Барса» вошел Канадский тренер Майк Пелино. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2021/22.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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